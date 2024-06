¡Diosas empoderadas! Yaritzel Vélez, Tatiana Vélez y el clan que lucha por sus sueños

¡Oyeee, to' eso! Madre e hija siguen dándose duro en los eventos. Luego de que Yaritzel Vélez mostrara unas fotografías sexys en su cuenta de Instagram como motivo de una celebración, ahora resulta que ella y su hija Tatiana Vélez, las diosas, andan bien empoderadas.

Así es, la matriarca del clan Vélez colgó en su cuenta personal de Instagram unas fotografías en las que se le ve compartiendo con sus grandes amigas, pero también con su adorada hija, Tatiana Vélez, ex de Yemil.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@yaritzelvelez)

'Puras personas positivas'

Pero eso no es todo porque en el carrete de fotos también aparece nada más y nada menos que Anyuri, "La Cuchita", y la reina de los salones de belleza en Panamá, Mussetta. En el pie de la fotografía la señora Vélez destacó: "Diosas empoderadas que van por sus sueños !! Me rodeo de personas positivas que genuinamente se alegran de lo bien que me va , Las adoro", destacó Yaritzel.

El carrete de fotos ha logrado más de 4 mil "likes".