Nimay González • 24 Ene 2020 - 02:00 PM

La Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), se pronunció este viernes con relación la crisis que enfrenta actualmente la Caja de Seguro Social (CSS), de lo cual responsabiliza al sector empresarial.

“La crisis que hoy en día tiene el Seguro Social no es culpa de los trabajadores, son ellos (los empresarios) los responsables que han evadido la cuota, han subdeclarado las cuotas, no han pagado las cuotas que le han descontado a los trabajadores y eso es una apropiación indebida”, señaló el secretario de la Confederación, Guillermo Puga.

Publicidad

Enfatizó que por esta razón los trabajadores no deben cargar el peso de las reformas a la CSS, so pretexto de que hay una crisis y se debe aumentar la edad de jubilación, las cuotas y el periodo de densidad, "no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio”.

Añadió que el gremio considera que se debe volver al sistema solidario, ya que el sistema mixto no es funcional.

“Estamos planteando que tenemos que volver nuevamente al sistema solidario porque es un sistema humano, el sistema mixto de cuentas individuales es un sistema inhumano, no contempla la situación de los trabajadores que ganan salarios muy ínfimos”, indicó.

Explicó que con el sistema mixto, si alguien se jubila el día de hoy cobrará sólo la cantidad que tiene apostada a su cuenta, sin embargo, con el sistema solidario esto no ocurría, ya que el mismo funciona de forma intergeneracional, es decir que se paga para que el otro se jubile.

Por otro lado, señaló el rechazo que mantienen con relación a la instalación del Comité Asesor de Alto Nivel Ad Honorem, ya que consideran que el mismo está conformado por personas “que vienen abanicando la privatización de la CSS, gente que responde exclusivamente al sector empresarial, responden al Fondo Monetario Internacional, entonces cómo podemos nosotros tener confianza de que ellos van a hacer un trabajo verídico para resolver los problemas que la institución tiene”.