Linda Batista • 30 Ago 2020 - 05:12 PM

El alcalde de Colón Alex Lee admitió haber viajado este fin de semana a una casa de playa junto a su familia, mientras aún se mantienen vigentes las medidas de movilidad establecidas por el Ministerio de Salud de Panamá por la pandemia de COVID-19.

"Estamos en una casa del Decameron que no es mía, que me la prestaron para compartir un fin de semana con mi familia porque por mis obligaciones me es difícil tener ese compartir con ellos", sostuvo el funcionario en un vídeo.

Publicidad

El alcalde aseguró que por las reglas del lugar no se pueden hacer escándalos ni fiestas multitudinarias.

Por otro lado, el pasado viernes la Gobernadora de Colón, Irasema de Dale informó sobre la medida de cuarentena total el fin de semana para toda la provincia, en la que Lee es alcalde, con la intención de minimizar o limitar los casos de COVID-19.

Actualmente se mantiene la restricción de movilidad por género en Panamá y Panamá Oeste, donde está la casa de playa, como medida sanitaria para mitigar la propagación del COVID-19. Además, no se permite realizar fiestas ni celebraciones en ninguna provincia del país.