Nimay González • 28 Nov 2020 - 03:08 PM

Fiscal superior de Homicidio y Femicidio, Rafael Baloyes, dio a conocer que mediante varios operativos desarrollados en conjunto con la Policía Nacional en el sector de Felipillo, se logró dar con la ubicación de cuatro personas presuntamente vinculadas al homicidio del Cabo 2° post modem, Jonathan Kadir Rodríguez Vergara.

“Nosotros estamos en un bloque de búsqueda y se logró la ubicación de cuatro personas que están señaladas como partícipes del hecho, dentro de los cuales hay dos adultos y dos menores de edad, así que vamos a esperar dentro de las próximas horas llevar ante un juez de garantías a los adultos y en la jurisdicción que corresponde de menores ellos harán lo respectivo”, detalló el Fiscal Baloyes.

Explicó que el hecho de sangre ocurrió durante la madrugada, cuando el uniformado se encontraba desarrollando sus labores de ronda de prevención y fue interceptado por un grupo de personas, quienes le propinaron varias detonaciones que le causaron la muerte.

Por su parte el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, lamentó el fallecimiento de la unidad policial, y enfatizó que llevarán a cabo las acciones para lograr la captura de todos los responsables de este crimen.

“Es una gran pérdida para la familia de la fuerza pública donde una unidad pierde la vida en un acto de servicio, lamentamos lo que pasó y especialmente mis condolencias personales hacia la esposa y la familia del agente Rodríguez, estamos en este momento en el lugar de los hechos, con el Ministerio Público haciendo las acciones que hay que realizar, vamos a dar con los responsables de este hecho que no tiene nombre y tres unidades haciendo el trabajo en plena madrugada, a las 3:00 a.m. son atacadas por estos delincuentes, esto no tiene precio”, manifestó Pino.