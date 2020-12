Odalis Núñez • 3 Dic 2020 - 07:01 PM

Durante los últimos días Panamá ha reportado un aumento de casos de coronavirus, donde hemos llegado a 171,219. El ministro de Salud (Minsa), Luis Francisco Sucre, anunció este jueves la firma del Decreto N° 1680 del 3 de diciembre de 2020, que establece sanciones adicionales a quienes violen las normas de bioseguridad contra el COVID-19, atentando contra la vida y la salud de las personas.

VER DECRETO N° 1680

De acuerdo con el documento, las personas que sean sancionadas por el Minsa, mediante multa de cualquier monto, se les suspenderá los beneficios otorgados por el Estado, tales como:

Vale digital, bono solidario del Plan Panamá Solidario Becas Pase U (Beca Universal), universitaria, deportivas y otras, que no sean de concurso.

Estas sanciones se aplicarán la primera vez por tres (3) meses, la segunda por seis (6) meses y la tercera por un (1) año.

También se crea una base de datos a nivel nacional con el nombre, número de cédula, pasaporte o carné de residente, de las personas sancionadas por infringir las disposiciones de bioseguridad establecidas por el Minsa para evitar la propagación, aplicadas a nivel administrativo y en todas las cuantías permitidas para cada uno de ellos.

Establece también que en la resolución que impone la multa se indicará que se le suspenden sus beneficios otorgados por el Estado, contra dicha medida caben los recursos ordinarios, de acuerdo con la legislación vigente.

Este Decreto Ejecutivo comenzará a regir a partir de su promulgación, y lleva la firma del Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

En conferencia de prensa, Sucre también informó que queda suspendido el Decreto Ejecutivo N° 1360, que autorizaba el retorno a s7us puestos de trabajo a “los servidores públicos con sesenta años o más, los que padezcan de enfermedades crónicas o degenerativas, las embarazadas que no estén haciendo uso de su licencia por maternidad y los que se les haya aplicado las medidas descritas en los Decretos Ejecutivos No. 378 de 17 de marzo de 2020 y No. 466 de 5 de junio de 2020”.

El titular de Salud recordó que los funcionarios continuarán con su horario de entrada a las 9:00 a.m., con el objetivo de evitar aglomeraciones en el área de transporte público.

El Minsa estableció un Plan de Contingencia dividido en cuatro indicadores, siete pilares y cinco etapas de alertas, que de salirse de control algunas de las etapas o indicadores, se tomarán medidas de restricción escalonadas, dependiendo de la afectación.

Indicadores:

Rt de 1 o menor Letalidad menor de 3% (Actualmente se mantiene en 1.9%) Disponibilidad de camas en sala de 20% Disponibilidad de camas en UCI de 15%

A la fecha Panamá contabiliza 27 decesos a causa del COVID-19 .