Panamá Nacionales -  9 de agosto de 2025

¿A qué hora irá el agua en Juan Díaz? IDAAN anuncia trabajos para este fin de semana

El IDAAN informó que durante este período, ambos carriles de la vía en la entrada de San Cristóbal permanecerán cerrados.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que, desde las 10:00 p.m. del sábado 9 de agosto hasta las 3:00 p.m. del domingo 10 de agosto, se suspenderá el servicio de agua potable debido a trabajos de excavación y desvío de líneas de 8" de hierro dúctil y de 10" de PVC.

Las labores se realizarán en el sistema de distribución del área de San Cristóbal, afectando a las comunidades de Santa Clara, Jardín Olímpico, Campo Lindbergh, Ciudad Deportiva Irving Saladino, El Sitio de Juan Díaz, Villa Inés, San Cristóbal, Los Guayacanes, San Fernando y Llano Bonito.

Durante este período, ambos carriles de la vía en la entrada de San Cristóbal permanecerán cerrados, habilitándose un tercer carril para la circulación.

El IDAAN recomendó a los conductores que se dirigen hacia la ciudad utilizar como rutas alternas la avenida Domingo Díaz (vía Tocumen) o el Corredor Sur, tomando la salida hacia Llano Bonito.

Se exhorta a los conductores a reducir la velocidad y respetar las señalizaciones colocadas en la zona intervenida.

