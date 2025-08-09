¿A qué hora irá el agua en Juan Díaz? IDAAN anuncia trabajos para este fin de semana

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que, desde las 10:00 p.m. del sábado 9 de agosto hasta las 3:00 p.m. del domingo 10 de agosto, se suspenderá el servicio de agua potable debido a trabajos de excavación y desvío de líneas de 8" de hierro dúctil y de 10" de PVC.

Las labores se realizarán en el sistema de distribución del área de San Cristóbal, afectando a las comunidades de Santa Clara, Jardín Olímpico, Campo Lindbergh, Ciudad Deportiva Irving Saladino, El Sitio de Juan Díaz, Villa Inés, San Cristóbal, Los Guayacanes, San Fernando y Llano Bonito.

Durante este período, ambos carriles de la vía en la entrada de San Cristóbal permanecerán cerrados, habilitándose un tercer carril para la circulación.

El IDAAN recomendó a los conductores que se dirigen hacia la ciudad utilizar como rutas alternas la avenida Domingo Díaz (vía Tocumen) o el Corredor Sur, tomando la salida hacia Llano Bonito.

Se exhorta a los conductores a reducir la velocidad y respetar las señalizaciones colocadas en la zona intervenida.