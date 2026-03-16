ACODECO recomienda a la ASEP incorporar operador móvil virtual como tercer competidor

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ) recomendó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) realizar las gestiones necesarias para incorporar la figura del Operador Móvil Virtual (OMV). Esta medida busca establecer un tercer competidor en el mercado nacional de telefonía.

Esta implementación permitiría que el mercado contara con más marcas y ofertas de servicios, así como con una mayor competencia, más innovación en los planes y servicios, y mejores precios para los consumidores. Además, contempla un mejor aprovechamiento de la infraestructura de telecomunicaciones ya existente.

La figura de los OMV ya ha sido implementada con éxito en países de América como Colombia, Perú, Chile, Brasil, México y Estados Unidos, además de naciones europeas como España, logrando fortalecer la competencia y ampliar las opciones para los usuarios.

Un Operador Móvil Virtual es una empresa que comercializa servicios de telefonía móvil sin poseer infraestructura propia (como antenas o espectro radioeléctrico). En su lugar, utiliza las redes de los operadores concesionarios actuales mediante acuerdos comerciales, facilitando su entrada al mercado de manera ágil.