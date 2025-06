¡Atención, Las Grazas! Anuncian jornada de esterilización: Conozca cuándo se realizará

Los horarios de atención serán los siguientes:

Se recomienda llegar puntualmente y seguir las indicaciones del personal organizador.

Embed - Misión Patitas on Instagram: " ¡Este finde, llegamos a Las Garzas! Este sábado 28 y domingo 29 de junio estaremos en Las Garzas con una jornada masiva de esterilización para perros y gatos. ¡750 cupos disponibles! Solo atenderemos a quienes tengan cita confirmada. La dirección exacta se enviará únicamente a personas registradas. ¿Cómo agendar tu cita? Escribe al 6148-4145 (SOLO WhatsApp – no llamadas, no notas de voz). Envía en un solo mensaje y con paciencia: 1. Nombre completo 2. Número de celular 3. Día en que deseas agendar (sábado o domingo) 4. Especifica si es perro o gato 5. Cantidad de animales a esterilizar 6. Si tu perro es de raza, adjunta una foto luego de enviar los datos Costos: Gatos: $5 Perros rescatados: $15 Perros de raza: desde $45 (según el peso) ¡Una oportunidad que no puedes dejar pasar! Agradecemos a nuestros aliados por hacer esto posible @inadehoficial @spaypanama @catchowcentroamerica @cajadeahorrospa @juntacomunaldelasgarzas"