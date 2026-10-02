ATTT multa a 39 conductores por estacionarse en lugares prohibidos en la ciudad de Panamá

Inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) sancionaron a 39 conductores por estacionarse en lugares prohibidos, durante una jornada de verificación desarrollada en distintos sectores de la ciudad de Panamá.
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¿Dónde realizó los operativos la ATTT?
Las inspecciones se desarrollaron en sectores del corregimiento de Pueblo Nuevo y en las inmediaciones del Instituto Oncológico Nacional (ION), en Ancón.
Entre las vías verificadas por los inspectores estuvieron:
- Vía Fernández de Córdoba
- Sector de La Loma
- Avenida Simón Bolívar (Transístmica)