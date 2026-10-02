ATTT multa a 39 conductores por estacionarse en lugares prohibidos en la ciudad de Panamá

Inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) sancionaron a 39 conductores por estacionarse en lugares prohibidos, durante una jornada de verificación desarrollada en distintos sectores de la ciudad de Panamá.

De acuerdo con la entidad, estas conductas afectan la circulación vehicular y pueden generar riesgos para las personas que transitan por las vías.

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¿Dónde realizó los operativos la ATTT?

Las inspecciones se desarrollaron en sectores del corregimiento de Pueblo Nuevo y en las inmediaciones del Instituto Oncológico Nacional (ION), en Ancón.

Entre las vías verificadas por los inspectores estuvieron:

Vía Fernández de Córdoba

Sector de La Loma

Avenida Simón Bolívar (Transístmica)