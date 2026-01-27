Autoridades de Chame reabren vías cerradas ilegalmente tras más de 10 años

Las autoridades locales del distrito de Chame comenzaron la reapertura de carreteras y caminos que permanecían cerrados de forma ilegal desde hace más de 10 años, una situación que limitaba el libre tránsito de residentes y el acceso a zonas costeras.

Recuperan servidumbres públicas y acceso a playas en Chame

En el distrito se mantenían clausuradas al menos cuatro calles y tres caminos, de los cuales ya se dio inicio a la apertura de la primera vía. Estas rutas forman parte de antiguas servidumbres públicas que conectan comunidades internas con aproximadamente tres kilómetros de costa, específicamente hacia la playa Cacique de Chame.

El representante de Chame, Eric Coparropa, explicó que, históricamente, el distrito no había contado con accesos adecuados para aprovechar su litoral con fines turísticos. Residentes señalaron que algunos caminos fueron cerrados por propietarios de fincas bajo el argumento de seguridad, llegando al punto de impedir incluso el paso a caballo por estas rutas tradicionales.

Proyecto de ley busca sancionar cierres ilegales

Durante el recorrido, el diputado Edwin Vergara informó sobre un proyecto de ley que busca sancionar a quienes cierren de manera ilegal vías públicas, caminos reales, accesos a playas y servidumbres nacionales, las cuales no pueden ser privatizadas ni tituladas.

El distrito de Chame Cabecera cuenta con una población aproximada de entre 2,500 y 3,000 habitantes, y estos caminos también cumplen una función clave como rutas alternas internas que conectan sectores como La Paz de Chame, Bejuco y otras comunidades, reduciendo la dependencia de la vía Panamericana.

Con la reapertura de estas vías, las autoridades esperan garantizar el derecho al libre tránsito, facilitar el acceso a las playas, impulsar el turismo local y aliviar la congestión vehicular que se registra, especialmente durante los fines de semana.