Buhoneros realizan desalojo voluntario en la 5 de Mayo, anuncia Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá informó que los buhoneros en la 5 de Mayo están realizando un desalojo voluntario, tras cumplirse el plazo otorgado para desocupar la zona. El objetivo de esta medida es mejorar el espacio público, garantizar áreas seguras y ordenadas para los ciudadanos y hacer cumplir la normativa que regula el comercio informal en la vía pública.

Alcaldía de Panamá informa desalojo voluntario de buhoneros en la 5 de Mayo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/1962864703576625421&partner=&hide_thread=false En estos momentos, buhoneros en la 5 de Mayo realizan desalojo voluntario tras cumplirse el plazo otorgado por las autoridades para desocupar la zona. pic.twitter.com/dZVABrGAVJ — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) September 2, 2025

El Municipio hizo un llamado a los microempresarios y comerciantes informales a acercarse a la Subdirección de Microempresarios, ubicada en la Torre de las Américas, para iniciar el proceso de legalización, que les permitirá operar en espacios autorizados cumpliendo con la ley.

La acción se da luego del vencimiento del plazo para el retiro voluntario, y en las próximas horas se ejecutará un desalojo coordinado por el Metro de Panamá junto a diversas autoridades, asegurando la seguridad y el orden en la zona.