Cataratón Chiriquí 2026 beneficia a 428 pacientes con cirugías oftalmológicas.

La jornada quirúrgica de oftalmología Cataratón Chiriquí 2026 culminó con éxito, beneficiando a un total de 428 pacientes, tanto asegurados como no asegurados. Los beneficiarios provienen de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Panamá y diversos distritos de la provincia de Chiriquí.

La intervención médica incluyó cirugías de catarata, pterigión y procedimientos de cirugía plástica ocular. Muchos de los pacientes atendidos mantenían entre tres y cuatro años en lista de espera, y recibieron atención entre el 25 de febrero y el 13 de marzo en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L., en la ciudad de David.

El informe médico destaca que la mayoría de los pacientes operados de cataratas fueron adultos mayores de 60 años. Por su parte, los casos de pterigión afectaron principalmente a personas en un rango de edad de entre 30 y 50 años.

El subdirector general de la Caja de Seguro Social (CSS), Rogelio Gordón, anunció que las operaciones oftalmológicas en la provincia no se detendrán. Gracias a la habilitación de nuevos quirófanos y la asignación de personal especializado, los servicios continuarán en la nueva Policlínica Especializada Dr. Rodrigo Hidalgo González.

Esta iniciativa fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (Minsa), el Despacho de la Primera Dama, la Embajada de Estados Unidos en Panamá y el Comando Sur de los Estados Unidos.