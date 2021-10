CSS presenta informe de rendición de cuentas 2021, medicamentos estarían garantizados hasta diciembre de 2023

"No debe haber ninguna instalación que le esté pidiendo ficha a los asegurados para atenderlos, todas tienen el sistema de validación del derecho", señaló Lau.

Por otro lado, la presentación arrojó que el presupuesto designado para los medicamentos en el periodo del 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021 fue ejecutado en un 82%, el mismo era de B/. 253,607,982. Además, el director Lau aseguró que hay una provisión presupuestaria de B/.258,395,136.82 que garantizaría el abastecimiento hasta diciembre del 2023; esta se distribuiría por licitaciones públicas de esta manera:

Medicamentos para enfermedades crónicas y sustancias controladas: B/.122,129,444.14

Medicamentos biológicos y biotecnológicos: B/.116,103,580.23

Medicamentos antirretrovirales: B/.20,162,112.45

Según Lau, a pesar de que reconoce que hay una demanda insatisfecha, asegura que como institución se comprometen a resolver el problema. "Ninguno de nosotros se puede acostar a dormir tranquilo mientras haya un paciente que no reciba sus medicamentos, ese es nuestro compromiso", dijo.

Además, para hacer frente a esta realidad, Lau comunicó que están desarrollando un plan piloto junto a la AIG para abastecer a pacientes que requieren medicamentos hipertensivos específicos que representan el 70% de las quejas. El plan consistirá en elaborar una especie de vale para medicamentos; cuando un paciente no obtenga lo que busca podrá ir a una farmacia particular para conseguirlo; sin embargo aclaró que todavía no puede hacerse oficial porque están en trámites; si el plan tiene éxito podría extrapolarse para otros medicamentos.

En otro sentido, detalló que en el 2020 recaudaron el 11% de los ingresos de la CSS por medio del pago virtual, este representó B/.391,969,98.80, indicó que de enero a julio del 2021, la recaudación aumentó a 22%.

En lo que respecta a los jubilados y pensionados, Lau dijo que le pagaron a 302,446 beneficiarios; el 98% de estos se realizaron a través de acreditaciones bancarias. "No hay uno que tenga derecho que nosotros no lo hemos honrado", expresó.

De octubre 2020 a julio 2021 el pago a los proveedores de bienes y servicios representó un total de B/.343,697,639.91 y el pago por prestaciones económicas B/.2,140,789,497.00.

En el 2021 el acceso a los servicios de salud presentó 3,909,603 consultas realizadas; 1,470,172 de medicina general; 885,336 de medicina especializada; 688,999 de servicio de urgencia.

El informe completo puede descargarse ingresando a la página web www.css.gob.pa