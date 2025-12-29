Desfile de las Mil Polleras 2026: Las Tablas iniciará la entrega de permisos a vendedores

El Desfile de Las Mil Polleras se llevará a cabo el sábado 17 de enero de 2026.

La Alcaldía de Las Tablas iniciará el proceso de solicitud de permisos para la venta de alimentos por parte de emprendedores durante la ruta del Desfile de las Mil Polleras , programado para el sábado 17 de enero de 2026.

El alcalde Noé Herrera informó que las personas interesadas deberán acudir al municipio entre el 2 y el 15 de enero para realizar el trámite correspondiente. Indicó además que los vendedores deberán contar con carnets de salud vigentes y con el permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos para la instalación de tanques de gas.

En total, se otorgarán 30 permisos para kioscos de venta de licores y 50 permisos para otras actividades comerciales.

Las autoridades recordaron que el consumo de licor estará permitido dentro de la ruta del desfile, sin embargo, no se permitirá el ingreso ni la venta de bebidas alcohólicas en envases de vidrio.