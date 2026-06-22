DGI realizará remate de fincas en Villa Zaita, en Las Cumbres

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que el próximo viernes 24 de julio llevará a cabo el remate de fincas ubicadas en el residencial Villas Alpinas de Villa Zaita, en Las Cumbres, por un monto base de 385 000 balboas.
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El evento se desarrollará en el salón de conferencias del primer piso del Edificio Ottawa. La recepción de propuestas se efectuará en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que las pujas y repujas se realizarán de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.