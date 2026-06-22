DGI realizará remate de fincas en Villa Zaita, en Las Cumbres

La Dirección General de Ingresos ( DGI ) informó que el próximo viernes 24 de julio llevará a cabo el remate de fincas ubicadas en el residencial Villas Alpinas de Villa Zaita, en Las Cumbres, por un monto base de 385 000 balboas.

De acuerdo con la entidad, los bienes corresponden a dos fincas independientes y a una vivienda unifamiliar de una planta tipo chalet, con una dimensión de 527.62 metros cuadrados.

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El evento se desarrollará en el salón de conferencias del primer piso del Edificio Ottawa. La recepción de propuestas se efectuará en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que las pujas y repujas se realizarán de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.