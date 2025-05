Director de la CSS, asegura que habrá servicios el lunes y advierte descuentos a médicos que no trabajen

Director de la CSS, asegura que habrá servicios el lunes

El director de la @CSSPanama, Dino Mon (@dinomonv24 ), se refirió al llamado a paro de labores convocado por gremios médicos y advirtió que "el que no trabaja no cobra".



Aseguró que la mayoría del personal estará brindando atención a los usuarios el próximo lunes.



— Telemetro Reporta (@TReporta) May 2, 2025

“Pienso que la mayoría del personal de nuestra institución va a estar allí con las botas puestas, tratando de dar el mejor servicio y la cara que siempre ha dado”, sostuvo Mon, quien garantizó que áreas como cirugías, farmacias y laboratorios seguirán funcionando con normalidad.

El funcionario reiteró que se descontará del salario a los médicos que no se presenten a sus puestos de trabajo: “El que no trabaja, no cobra”, advirtió.

Mon aseguró que se están tomando las previsiones necesarias para garantizar la atención a los asegurados, especialmente el lunes próximo, cuando se espera que se intensifiquen las protestas contra las reformas a la CSS.