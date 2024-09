El presidente José Raúl Mulino conversa con la líder opositora María Corina Machado.

Le podría interesar: Lula y Petro abogan por transparencia y diálogo en el proceso electoral de Venezuela

"Acabo de sostener una conversación con @mariacorinaya durante 30 minutos. Me he comprometido a seguir levantando la voz con todo el mundo democrático para respaldar esta lucha por la verdad y la libertad. Así lo haré desde la ONU en próximos días. Le he pedido de igual forma que tanto ella como don @EdmundoGU se cuiden mucho. Venezuela los necesita. Ella nos ha ratificado que Edmundo será Presidente de Venezuela a partir del 10 de enero del 2025 y ha denunciado la sistemática violación de derechos humanos por parte del régimen. Este esfuerzo diplomático por Venezuela no se detiene".

"Esto lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, Tengan la posibilidad que lo vamos a lograr. Confíen en nosotros y nosotros en ustedes", detalló María Corina en la videollamada.