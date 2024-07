El presidente Mulino tomará acciones legales contra funcionarios salientes que busquen aumentar sus salarios

El presidente José Raúl Mulino resaltó en su cuenta de X que, mientras la Asamblea Nacional (AN) está ratificando o modificando a los funcionarios entrantes de diversas instituciones estatales, los servidores interinos no podrán aumentarse sus salarios de manera indiscriminada y carente de justificación.

"Mientras la AN ratifique a los funcionarios nominados, les manifiesto a los interinos que NO deben estar aumentando salarios de manera indiscriminada y carente de justificación. De insistir, tomaré las acciones de ley para detener este abuso. Entiendan que su gobierno terminó". "Mientras la AN ratifique a los funcionarios nominados, les manifiesto a los interinos que NO deben estar aumentando salarios de manera indiscriminada y carente de justificación. De insistir, tomaré las acciones de ley para detener este abuso. Entiendan que su gobierno terminó".