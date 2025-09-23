IDAAN: recorte presupuestario de 450 millones podría impactar operaciones a nivel nacional

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional ( IDAAN ) presentó su presupuesto para la vigencia fiscal 2026, que asciende a B/.358.8 millones, distribuidos en B/.155.8 millones para funcionamiento y B/.203 millones para inversión.

Según el director del instituto, Rutilio Villarreal, el recorte presupuestario para el próximo año fiscal es de 450 millones de dólares, lo que podría afectar las operaciones de mantenimiento de las plantas potabilizadoras y su infraestructura.

No obstante, Villarreal aseguró que este recorte no afectará el suministro de agua actual a los clientes, ya que este gasto está garantizado en el presupuesto aprobado por los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El plan de mantenimiento del IDAAN, que inicialmente ascendía a 30 millones de dólares, recibió únicamente 2 millones recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Tenemos que ver a qué vamos a dar prioridad", afirmó el director, advirtiendo que el recorte podría afectar el mantenimiento de válvulas, dosificadores de plantas potabilizadoras, tanques de reserva, bombas de agua, pozos, pintura y tuberías de la red de aproximadamente 13,000 km.

Villarreal destacó que en Panamá se debe evitar invertir en nuevos equipos si no se garantiza el mantenimiento adecuado de los existentes.