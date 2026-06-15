PANAMÁ Nacionales -  15 de junio de 2026 - 11:41

IMA coordina compra de 500 mil jamones nacionales para las Naviferias 2026

El IMA busca asegurar canales de venta efectivos que impacten positivamente a la agroindustria durante las Naviferias 2026.

Director del IMA coordina compra de 500 mil jamones nacionales.

Director del IMA coordina compra de 500 mil jamones nacionales.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo Robles, se reunió con representantes de nueve empresas comercializadoras para coordinar la compra de 500,000 piezas de jamón picnic 100% nacional destinadas a las bolsas navideñas de las Naviferias 2026, programadas para diciembre.

Durante la sesión de trabajo, se presentaron las bases, requisitos y condiciones del proceso de compra. Murillo Robles destacó que la iniciativa busca dinamizar la economía del sector agropecuario, respaldar a los porcinocultores locales y asegurar un producto de alta calidad para la población.

A las empresas interesadas se les exigieron parámetros de capacidad de producción, cumplimiento de normas sanitarias, registros vigentes y la solvencia logística necesaria para la distribución nacional. De esta manera, el IMA busca asegurar canales de venta efectivos que impacten positivamente a la agroindustria y a las familias panameñas.

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