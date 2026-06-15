IMA coordina compra de 500 mil jamones nacionales para las Naviferias 2026

El director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo Robles, se reunió con representantes de nueve empresas comercializadoras para coordinar la compra de 500,000 piezas de jamón picnic 100% nacional destinadas a las bolsas navideñas de las Naviferias 2026, programadas para diciembre.
A las empresas interesadas se les exigieron parámetros de capacidad de producción, cumplimiento de normas sanitarias, registros vigentes y la solvencia logística necesaria para la distribución nacional. De esta manera, el IMA busca asegurar canales de venta efectivos que impacten positivamente a la agroindustria y a las familias panameñas.