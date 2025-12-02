Teletón 20-30 Nacionales -  2 de diciembre de 2025 - 14:44

Teletón 20-30: todo listo para su edición N° 40 con nuevo escenario

Este diciembre la Teletón 20-30 celebra 40 años con un nuevo proyecto meta: un Centro de Diagnóstico Prenatal para el Hospital Santo Tomás.

La Teletón 20-30 vuelve a tomar protagonismo este diciembre con su edición número 40. 
La Teletón 20-30 vuelve a tomar protagonismo este diciembre con su edición número 40. Telemetro Reporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Cuando la solidaridad se convierte en tradición nacional, la Teletón 20-30 vuelve a tomar protagonismo este diciembre con su edición número 40, una fecha especial que busca movilizar nuevamente al país en una jornada marcada por la unión, la esperanza y el apoyo colectivo.

El evento se llevará a cabo los días viernes 12 y sábado 13 de diciembre en la Arena Roberto Durán, con una transmisión televisiva de más de 27 horas.

Bajo el lema "40 veces más amor" que resalta la magnitud de este aniversario, el evento prepara una programación ampliada, múltiples espacios de participación y un proyecto central que apunta a generar un impacto directo en la salud pública panameña.

También te puede interesar: Presidente Mulino recibe a la Embajadora Estrella 2025 de la Teletón

Teletón 2025
Bajo el lema "40 veces m&aacute;s amor", la Telet&oacute;n&nbsp;resalta la magnitud de este aniversario N&deg;40.

Bajo el lema "40 veces más amor", la Teletón resalta la magnitud de este aniversario N°40.

Teletón 20-30: impacto en salud materno-infantil

La meta de 2025 está dirigida a la creación de un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás. Así lo anunció el presidente del Club Activo 20-30, Carlos Francisco Tarragó, quien explicó que la unidad estará equipada con tecnología de punta para mejorar la atención prenatal y los servicios de maternidad.

El objetivo es que el centro permita diagnósticos prenatal más precisos, detección temprana de anomalías y, en algunos casos, intervenciones cuando sean necesarias, beneficiando especialmente a mujeres embarazadas de familias vulnerables que acuden al sistema público.

Un llamado a la solidaridad nacional: fechas y lugar

Con su 40 aniversario, la campaña busca movilizar donaciones, voluntades y sensibilización ciudadana para sostener causas de salud pública que marcarán la diferencia en muchas vidas.

Este diciembre, Panamá se viste de solidaridad nuevamente, demostrando que un país unido puede transformar realidades con esperanza y acción.

Embed - Teleton 20-30 de Panama on Instagram: " ¡La espera terminó! Los artistas que harán vibrar la Teletón 20-30 2025 ya están listos para prender el escenario y DARLO TODO. Prepárate para cantar, bailar y apoyar una causa que mueve corazones.♥ Acompáñanos a hacer la diferencia — juntos podemos dar 40 veces más amor. "
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Todo listo para la edición 40 de la Teletón 20-30

Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA: cifras actualizadas, avances y retos en Panamá

¿Por qué no hay clases el lunes 1 de diciembre en Panamá?

Recomendadas

Más Noticias