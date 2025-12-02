Teletón 20-30: todo listo para su edición N° 40 con nuevo escenario

La Teletón 20-30 vuelve a tomar protagonismo este diciembre con su edición número 40. Telemetro Reporta

Cuando la solidaridad se convierte en tradición nacional, la Teletón 20-30 vuelve a tomar protagonismo este diciembre con su edición número 40, una fecha especial que busca movilizar nuevamente al país en una jornada marcada por la unión, la esperanza y el apoyo colectivo.

El evento se llevará a cabo los días viernes 12 y sábado 13 de diciembre en la Arena Roberto Durán , con una transmisión televisiva de más de 27 horas.

Bajo el lema "40 veces más amor" que resalta la magnitud de este aniversario, el evento prepara una programación ampliada, múltiples espacios de participación y un proyecto central que apunta a generar un impacto directo en la salud pública panameña.

Teletón 20-30: impacto en salud materno-infantil

La meta de 2025 está dirigida a la creación de un Centro de Diagnóstico Prenatal en el Hospital Santo Tomás. Así lo anunció el presidente del Club Activo 20-30, Carlos Francisco Tarragó, quien explicó que la unidad estará equipada con tecnología de punta para mejorar la atención prenatal y los servicios de maternidad.

El objetivo es que el centro permita diagnósticos prenatal más precisos, detección temprana de anomalías y, en algunos casos, intervenciones cuando sean necesarias, beneficiando especialmente a mujeres embarazadas de familias vulnerables que acuden al sistema público.

Un llamado a la solidaridad nacional: fechas y lugar

Con su 40 aniversario, la campaña busca movilizar donaciones, voluntades y sensibilización ciudadana para sostener causas de salud pública que marcarán la diferencia en muchas vidas.

Este diciembre, Panamá se viste de solidaridad nuevamente, demostrando que un país unido puede transformar realidades con esperanza y acción.