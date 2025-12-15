José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile tras ganar las elecciones

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este lunes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast , así como al pueblo chileno, tras la jornada electoral que dio como ganador al líder de ultraderecha.

"Felicito al pueblo chileno por la jornada democrática y, en especial, al electo presidente de Chile, José Antonio Kast. Le deseo todos los éxitos para su país y lo invito a profundizar la relación entre nuestros países", expresó Mulino a través de un mensaje oficial.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral de Chile (Servel), Kast, exdiputado y líder del Partido Republicano, obtuvo el 58,18 % de los votos, superando a la candidata de izquierda Jeannette Jara, exministra del presidente saliente Gabriel Boric, quien alcanzó el 41,82 %.

Reacciones internacionales por triunfo de José Antonio Kast

Diversas figuras políticas internacionales comenzaron a pronunciarse tras conocerse los resultados. Entre ellas, representantes de la comunidad venezolana expresaron su respaldo al mandatario electo, deseándole éxito en su futura gestión y destacando la confianza depositada por el electorado chileno.

José Antonio Kast, de 59 años, es conocido por su postura conservadora y por haber defendido, durante el plebiscito de 1988, la continuidad del régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990). Con este resultado, se convierte en el primer dirigente identificado con el pinochetismo en llegar al Palacio de La Moneda desde el retorno de Chile a la democracia.

La victoria de Kast marca un giro político significativo en Chile, y se espera que en los próximos días se intensifiquen las reacciones regionales e internacionales, así como los análisis sobre el impacto de su eventual gobierno en América Latin

FUENTE: EFE