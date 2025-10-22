Mercado San Felipe Neri: cierran temporalmente área de fondas

La Alcaldía de Panamá informó que el área de fondas del Mercado San Felipe Neri permanece cerrada temporalmente debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de tuberías de gas.

Durante los últimos días, se han ejecutado diversas acciones preventivas para garantizar la seguridad del sistema, entre ellas el cierre del suministro de gas, pruebas de hermeticidad y verificaciones técnicas realizadas con la presencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos y personal especializado.

El área de fondas del Mercado San Felipe Neri permanece cerrado temporalmente debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de tuberías de gas, informó @Panamaalcaldia. pic.twitter.com/BEoaZ8oBvx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2025

Actualmente, se encuentra en trámite la certificación final que permitirá restablecer el servicio y reabrir el área de fondas con total seguridad. La comuna capitalina destacó que esta medida se mantiene con el objetivo de proteger la integridad de arrendatarios, trabajadores y visitantes, mientras concluyen los procesos técnicos requeridos.

“Agradecemos la comprensión de la comunidad y de quienes frecuentan este importante espacio gastronómico de la ciudad”, señaló la Alcaldía en un comunicado. Cualquier información o actualización sobre la reapertura del área de fondas será comunicada a través de las cuentas oficiales de la Alcaldía de Panamá.