Mulino espera sostener una reunión con Bukele para tratar varios temas de la región

El presidente electo de Panamá, @JoseRaulMulino, espera sostener una conversación con su homólogo de El Salvador, @nayibbukele, y no descarta reunirse con otros mandatarios para atender temas de seguridad y que afectan a Latinoamérica.

"Yo tendré, cuando venga, entiendo que va a venir el 1ro, una conversación suspendida con él (Bukele) porque yo iba a ir allá y no pude ir, sobre varios temas, ese es uno (seguridad), pero no yo no puedo en estos momentos opinar sobre eso", sostuvo el presidente electo.

El 1 de junio de este año, Bukele tomó posesión para un segundo mandato consecutivo para el periodo 2024-2029. A pesar de la prohibición de reelección establecida en la Constitución de El Salvador, logró ocupar nuevamente la presidencia con un amplios respaldo en la elección popular.