Mulino tas reunión con diputados electos Vamos: "No estoy aquí para alquilar ni para comprar a nadie"

"No me han pedido absolutamente nada. Eso es algo que quiero que quede muy claro. Aquí no se ha hablado de nada que no sea agenda de gobierno agenda legislativa (...) Aquí no ha habido pacto de nada", resaltó Mulino.

https://twitter.com/TReporta/status/1796211096757371232 "Están muy claros en las cosas que hay que limpiar del sistema… me siento muy cómodo con ellos, y estoy seguro que lograremos tener puntos de coincidencia en beneficio de Panamá", expresó el presidente electo @JoseRaulMulino tras reunión con diputados de la Bancada Independiente… pic.twitter.com/EbJSBtHYXE — Telemetro Reporta (@TReporta) May 30, 2024

Con respecto al tema de la existencia de una descentralización paralela, mencionó que en su gobierno no habrán este tipo de procesos y los caracterizó como una "sinvergüenzura" .

Posterior a la asignación del nuevo director de la Autoridad Nacional de Descentralización, determinará las acciones que deben llevarse a cabo.

Al consultarle al presidente electo sobre la ejecución del 50% del Presupuesto General del Estado, uno de los más elevados registrados anteriormente, destacó la austeridad como uno de los factores más importantes para evitar el uso excesivo de los fondos estatales.

"Claro que va a haber recortes enormes en este órgano del Estado (legislativo). Tendrán lo que necesiten para funcionar, eso sí, definitivamente (...) yo no estoy aquí para alquilar ni para comprar a nadie".

José Raúl Mulino, tomará posesión, como presidente de la República de Panamá el lunes 1 de julio. Este día, el Consejo de Gabinete y los diputados electos iniciarán sus funciones que se extenderán hasta el año 2029.