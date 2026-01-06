Panamá reitera ante la OEA su apoyo a una salida democrática para Venezuela

Panamá volvió a exponer ante la Organización de Estados Americanos (OEA) su posición firme en respaldo a una salida pacífica, democrática y legítima a la situación de Venezuela, sustentada en la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024 y con el acompañamiento del sistema interamericano.

La postura fue presentada este martes por la embajadora Ana Irene Delgado, Representante Permanente de Panamá ante la OEA, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, convocada para analizar los acontecimientos recientes en Venezuela.

El pronunciamiento guarda coherencia con el mensaje emitido un día antes por el representante permanente de Panamá ante las Naciones Unidas, Eloy Alfaro de Alba, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Compromiso con el multilateralismo y la democracia

.@AnaIreneDelgado, embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, expresó este martes ante el Consejo Permanente de la @OEA_oficial su preocupación por la evolución de la situación en Venezuela, y enfatizó que Panamá "no reconoce ni reconocerá un régimen de…

Durante su intervención, la embajadora Delgado subrayó que el gobierno panameño, liderado por el presidente José Raúl Mulino, mantiene un compromiso inquebrantable con el multilateralismo, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto al derecho internacional, en especial los principios consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

Indicó que Panamá observa con profunda preocupación la situación venezolana, al considerar que sus efectos trascienden las fronteras nacionales y representan un riesgo real para la paz, la estabilidad democrática y la seguridad hemisférica.

Desconocimiento de la voluntad popular

Reiterando lo expresado ante la ONU por el embajador Alfaro de Alba, Delgado señaló que en Venezuela persiste un desconocimiento de la voluntad popular, así como una erosión sostenida de la institucionalidad democrática.

“Durante el último año se ha profundizado el vaciamiento de las instituciones, el cierre de los espacios políticos y el uso sistemático de prácticas represivas, conduciendo a un desenlace profundamente lamentable”, afirmó, en referencia a la reciente captura del gobernante ilegítimo venezolano para enfrentar a la justicia de Estados Unidos.

Panamá reiteró en la @OEA_oficial que no reconoce al régimen autoritario que mantiene a Venezuela sumido en una crisis política, social, humanitaria y de seguridad, y exigió la liberación de los presos políticos.

“Panamá reitera de manera clara e inequívoca que no reconoce ni reconocerá a un régimen de carácter autoritario e ilegítimo, responsable de mantener al pueblo venezolano sumido en una de las crisis políticas, sociales, humanitarias y de seguridad más graves de la región”, enfatizó.

Exigen liberación de detenido panameño

La embajadora calificó como indispensable la liberación inmediata de todos los detenidos políticos en Venezuela, tanto nacionales como extranjeros, haciendo énfasis en el caso del ciudadano panameño Olmedo Núñez, quien permanece privado de libertad sin cargos formales, sin debido proceso y sin acceso pleno a la defensa ni garantías consulares efectivas.

Según Delgado, esta situación constituye una violación directa a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a normas fundamentales del Derecho Internacional, lo que genera responsabilidad internacional del Estado venezolano frente a la República de Panamá.

Impacto regional y propuesta de salida

Otro aspecto abordado fue la crisis multidimensional atribuible al régimen venezolano, que ha obligado a millones de ciudadanos a abandonar su país, afectando a Panamá y a toda la región.

Panamá reiteró que la salida debe ser pacífica, democrática y liderada por los propios venezolanos, con el acompañamiento de la comunidad internacional y de los mecanismos multilaterales, incluida la OEA.

“Desconocer la voluntad expresada de manera clara y contundente en las urnas el 28 de julio de 2024 equivale a legitimar el fraude, normalizar el autoritarismo y socavar el principio fundamental de las elecciones libres como fuente de legitimidad democrática”, concluyó la diplomática panameña.