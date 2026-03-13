Panamá y Ucrania firman acuerdos y anuncian apertura de embajada

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Los gobiernos de Panamá y Ucrania avanzan en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales con la firma de acuerdos de cooperación y la próxima apertura de una sede diplomática ucraniana en el país.

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Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. TReporta

Acuerdos para fortalecer relaciones entre Panamá y Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, sostuvo un encuentro con su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha, en la Ciudad de Panamá, donde firmaron dos acuerdos orientados a fortalecer las relaciones diplomáticas y la cooperación bilateral.

El primer acuerdo establece una hoja de ruta para profundizar las relaciones amistosas entre ambos países y promover inversiones en áreas prioritarias.

El segundo corresponde a un memorándum de entendimiento de cooperación académica, enfocado en fortalecer la formación de diplomáticos y el intercambio de conocimientos entre ambas naciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2032522733691576655?s=20&partner=&hide_thread=false El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, sostuvo un encuentro con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, en la ciudad de Panamá, para la firma de dos acuerdos que buscan fortalecer las relaciones y cooperación entre ambos países, y luego de la promesa de abrir una embajada de… pic.twitter.com/jYf1MLBPoI — Telemetro Reporta (@TReporta) March 13, 2026

Apertura de embajada de Ucrania en Panamá

El encuentro se da en el marco de la apertura de la sede diplomática de Ucrania en Panamá, una promesa realizada previamente por el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante conversaciones sostenidas con el presidente panameño José Raúl Mulino en foros internacionales.

El ministro Martínez-Acha destacó que la decisión de abrir una embajada refleja la confianza de Ucrania en fortalecer su relación con Panamá, incluso en medio del difícil contexto que enfrenta el país europeo.

Además, señaló que Ucrania ha manifestado su interés en que empresas panameñas participen en la futura reconstrucción del país, una vez existan condiciones de paz.

Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha. TReporta

Situación de panameños detenidos en Cuba

Durante la conferencia, el canciller panameño también se refirió a la situación de ciudadanos panameños detenidos en Cuba.

El ministro confirmó que planea viajar próximamente a La Habana para reunirse con las autoridades cubanas y visitar a los panameños detenidos, quienes ya reciben asistencia consular y apoyo legal por parte de la embajada de Panamá.

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