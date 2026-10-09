Sismo en Panamá: AAC reporta desvíos de vuelos de Copa Airlines hacia Colombia

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que varios vuelos de Copa Airlines con destino al Aeropuerto Internacional de Tocumen fueron desviados de manera preventiva hacia aeropuertos alternos, tras el sismo registrado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá y las réplicas posteriores.

La medida busca garantizar la seguridad de los pasajeros y las operaciones aéreas.

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De acuerdo con el comunicado, ocho vuelos fueron dirigidos hacia los aeropuertos de Cartagena y Barranquilla, en Colombia, mientras que otras aeronaves también fueron desviadas hacia destinos alternos.

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¿Cuáles son los vuelos de Copa Airlines afectados tras el sismo?

La Autoridad Aeronáutica Civil detalló los siguientes vuelos:

CM284, CM178, CM357, CM362, CM236, CM453, CM6492 y CM416: desviados hacia los aeropuertos de Cartagena y Barranquilla, en Colombia.

CM687 y CM335: dirigidos hacia aeropuertos alternos no especificados.

CM123: reportado con destino al aeropuerto alterno de El Coco.

CM324: continúa hacia su destino, según la AAC.

La entidad explicó que personal del Servicio de Extinción de Incendios (SEI) realiza inspecciones en las pistas y terminales aéreas para verificar las condiciones de seguridad antes de reanudar las operaciones.

Debido a las réplicas registradas, estas revisiones deben repetirse como medida preventiva. La AAC indicó que los aeropuertos bajo su administración restablecerán sus servicios paulatinamente.

Mientras tanto, los controladores de tránsito aéreo mantienen la coordinación del espacio aéreo panameño para facilitar los desvíos de las aeronaves.

La institución recomendó a los pasajeros mantenerse en comunicación con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus vuelos.