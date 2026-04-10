Vehículo se vuelca en Altos de Betania tras perder el control @SOS_PTY y @BCBRP

Por Noemí Ruíz Un conductor perdió el control de su vehículo y terminó volcado en el sector de Altos de Betania, específicamente en la calle 74. Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes brindaron asistencia tras el incidente.

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