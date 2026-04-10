Vehículo se vuelca en Altos de Betania tras perder el control

Un conductor perdió el control de su vehículo y terminó volcado en el sector de Altos de Betania, específicamente en la calle 74. Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes brindaron asistencia tras el incidente.
Causas del vuelco de vehículo bajo investigación
Hasta el momento, no se han informado las causas del accidente ni el estado de salud del conductor involucrado. Las autoridades mantienen el área bajo atención mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.