Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 14:51

Vehículo se vuelca en Altos de Betania tras perder el control

Un conductor perdió el control y volcó su vehículo en Altos de Betania. Bomberos atendieron la emergencia en el lugar.

Vehículo se vuelca en Altos de Betania tras perder el control

Vehículo se vuelca en Altos de Betania tras perder el control

@SOS_PTY y @BCBRP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un conductor perdió el control de su vehículo y terminó volcado en el sector de Altos de Betania, específicamente en la calle 74. Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes brindaron asistencia tras el incidente.

Causas del vuelco de vehículo bajo investigación

Hasta el momento, no se han informado las causas del accidente ni el estado de salud del conductor involucrado. Las autoridades mantienen el área bajo atención mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

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