Cáncer bucal: los cambios en la boca que no deberías pasar por alto

El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población a reforzar la prevención y detección temprana del cáncer bucal en Panamá , mediante la revisión periódica de la boca y la identificación de lesiones o cambios persistentes. La institución recomienda mantener controles médicos y odontológicos para evaluar oportunamente cualquier alteración.

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¿Cuáles son las señales de alerta del cáncer bucal?

La doctora Marisol Vásconez, del Centro de Salud de Agua Buena de Chilibre, en la Región de Salud de Panamá Norte, explicó que las personas deben prestar atención a cambios que antes no habían identificado en su cavidad oral.

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Entre las señales que requieren vigilancia se encuentran:

Lesiones o cambios nuevos en la boca.

Ardor o sensación de quemazón.

Resequedad bucal.

Alteraciones persistentes en los tejidos de la cavidad oral.

La especialista recomendó examinarse la boca en casa y acudir a una evaluación profesional cuando se detecte alguna alteración.

Estas manifestaciones pueden tener distintas causas y no significan necesariamente que una persona tenga cáncer. Sin embargo, las lesiones que persisten o no cicatrizan deben ser valoradas por un profesional de salud.

Minsa recomienda revisar los tejidos blandos de la boca

Vásconez destacó que la evaluación de la salud bucal no debe concentrarse únicamente en los dientes.

También es importante observar los tejidos blandos de la cavidad oral, donde pueden aparecer lesiones que requieren seguimiento médico u odontológico.

La especialista recomendó realizar controles preventivos al menos dos veces al año, con el propósito de identificar oportunamente posibles alteraciones.

¿Cómo prevenir el cáncer bucal?

El Minsa recordó la importancia de mantener hábitos saludables y reducir la exposición a factores de riesgo.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Evitar el consumo de cigarrillos.

Evitar el uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores.

Mantener una alimentación rica en frutas y vegetales.

Practicar una adecuada higiene oral.

Acudir periódicamente a controles médicos y odontológicos.

Vásconez expresó preocupación por el uso de vapeadores entre los jóvenes y reiteró la importancia de prevenir el consumo de productos relacionados con el tabaco.

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¿Qué indican las estadísticas del cáncer oral en Panamá?

Según datos del Minsa sobre la mortalidad por cáncer oral entre 2015 y 2021, la orofaringe representó el 14.6 % dentro de la distribución de casos por sitio anatómico presentada por la institución.

El informe también registró las siguientes proporciones:

Nasofaringe: 12 %.

Hipofaringe: 7.2 %.

Amígdalas: 5.3 %.

Estas cifras corresponden a la clasificación anatómica utilizada en el análisis y no representan el porcentaje de todos los casos de cáncer registrados en Panamá.

El Ministerio de Salud reiteró que la detección temprana y la consulta oportuna permiten evaluar las lesiones, establecer el manejo correspondiente y realizar una referencia a un especialista cuando sea necesario.