Conversamos con el psicólogo panameño Jorge Jiménez, quien nos explica que "cuando alguien esta en el estado de infidelidad ya sea por que lo descubre o porque se da cuenta que es victima de una, primero que nada la persona debe tener una reacción pues en cada etapa de la vida debemos sentir y expresar una emoción".

Expresiones como: "Todas mienten" y ahora "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan" cobran vida producto del sentimiento expresado de una persona dentro de la sociedad.

image.png Cómo superar una infidelidad

Hablar lo que piensas ayuda a superarlo

Debido a que los pensamientos que llegan a la persona al saber de una infidelidad, no son positivos sino que muchos de ellos, llevan a la depresión, el sentimiento de inferioridad, desvalor y pensar que ya no tienen oportunidades; de no hablarlo el ser humano puede tomar malas decisiones afirma el especialista.

Aceptar el estado o la etapa y también conocido como duelo es vital para recuperarse de una infidelidad vivida, señala Jiménez.

Como las emociones a expresar no serán positivas es importante manifestar lo que siente, pues se entiende que la persona esta pasando por un proceso de luto no por un fallecido sino por la despedida de alguien que amó pero que aún esta con vida.

Reconocer y aceptar, claves para superar una infidelidad

Al hablar y no reprimir los sentimientos, las personas pueden entender, recapacitar y a su vez reconectarse con la vida pues muchas personas de desconectan por ello el psicólogo menciona que la clave esta en: reconocer, aceptar, rehabilitarse y socializarse.

Debido a la confianza dada, el amor brindado y la empatía mostrada, muchas personas piensan que volver a sentir amor no es conveniente, pero dentro de la resiliencia esta el amor propio.

Cuando alguien rompe la confianza en una amistad o en una relación es fatal porque afecta la psiquis es decir la menta, pues si la persona piensa perdonar manteniendo la relación activa, la relación no vuelve a ser la misma, por los pensamientos, las dudas e inseguridades que se genera.