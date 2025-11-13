WhatsApp en minutos: ¿Cómo activar tu nombre y reservar el usuario único?

WhatsApp avanza hacia una integración más profunda con el ecosistema de Meta, preparando una de sus actualizaciones más esperadas: la posibilidad de reservar un nombre de usuario único, que reemplazará progresivamente la identificación por número telefónico.

La novedad fue descubierta por el portal especializado WABetaInfo, primero en la versión beta 2.25.29.14 y más recientemente en la 2.25.34.3 para Android. Esta función permitirá a los usuarios asegurar su identidad digital antes del despliegue oficial del nuevo sistema de identificadores globales de Meta.

Según el informe, quienes ya poseen nombres consolidados en Facebook o Instagram podrán vincularlos directamente a su cuenta de WhatsApp a través del Centro de Cuentas de Meta, garantizando la verificación del titular antes de la reserva definitiva.

Una vez confirmado el proceso, el nombre quedará protegido y asociado a la cuenta, evitando duplicidades, suplantaciones o disputas futuras por nombres ya reclamados.

Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

El proceso será ágil y se realizará desde la propia aplicación de WhatsApp:

Accede a la opción de configuración de cuenta.

Selecciona “Nombre de usuario Meta”.

Enlaza tu cuenta con el Centro de Cuentas de Meta.

Verifica tu identidad.

Confirma la reserva del nombre.

En caso de que otro usuario intente registrar el mismo nombre tras la implementación global, WhatsApp bloqueará el acceso si ya existe una reserva verificada.

Riesgos y precauciones

Expertos advierten sobre posibles riesgos de suplantación o pérdida de reconocimiento digital si los usuarios no reclaman sus nombres con anticipación.

Reservar previamente el identificador permitirá evitar conflictos y garantizar coherencia entre las plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Quiénes podrán reservar primero

En su fase inicial, la función estará disponible solo para quienes ya usan el mismo nombre en Facebook o Instagram, como parte de la estrategia de unificación de identidad digital dentro de Meta. Los demás usuarios deberán esperar a la apertura general prevista para una segunda etapa.

Cuándo estará disponible

Meta ha informado que la implementación completa del sistema de nombres de usuario en WhatsApp se finalizará antes de 2026, cumpliendo con las nuevas normas internas de interoperabilidad entre servicios. Durante los próximos meses, solo un grupo reducido de usuarios participará en pruebas y validaciones del sistema.

El nuevo sistema de identificación busca simplificar la comunicación entre cuentas personales y empresariales, y ofrecer una experiencia más segura y coherente dentro del universo de aplicaciones Meta.