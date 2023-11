Calle 7 Panamá: Mónice Lee se defiende de Jean Modelo y deja las cosas claras.

Te explico que pasa aquí en el streaming, lo voy a decir en vivo, el señor Moya, el señor Isaac, la señorita Mónica Lee, la señorita Zory y la señorita Janice sobre todo Janice viven bajo inconformidad, el conformismo Te explico que pasa aquí en el streaming, lo voy a decir en vivo, el señor Moya, el señor Isaac, la señorita Mónica Lee, la señorita Zory y la señorita Janice sobre todo Janice viven bajo inconformidad, el conformismo

Expresó Jean Modelo en el streaming de Calle 7 Panamá, en la competencia de la tarde del miércoles.

La campeona de la segunda temporada de Calle 7 Panamá no se quedó callada y le respondió primero en sus redes sociales y luego en el programa en vivo del día jueves.

Jean Modelo y Mónica Lee dejan las cosas claras en el campo de batalla

La Reina China y Jean Modelo tuvieron la oportunidad de verse cara a cara al principio del programa para aclarar la situación tensa que tuvieron tras los comentarios que dio el capitán en el streaming del día miércoles.

"Primero Dani, quiero dirigirme a los fanáticos, tanto rojos como amarillos, darle las gracias todas las personas que me conocen de verdad, porque parece que tu no me conoces Jean, que yo podré ser cualquier cosa, cualquier cosa, tu me puedes decir a mi que no soy la más rápida, que no soy la mejor, que estoy agarrando ritmo, pero que yo soy una persona conformista, quiere decir una persona mediocre, eso no te lo permito", expresó Mónica Lee.

Además agregó que tiene su objetivo y vino a competir con las mejores.

Jean Modelo decidió responder de la manera más cordial posible y fue pidiéndole disculpas.

"Te pido disculpas porque quizás no es lo que quería decir o quizás no te quería incluir en esa lista porque se lo gran competidora que eres, se todo lo que representar para la furia roja y la fiebre amarilla, se lo que representas para Calle 7 y jamas ha sido tratarte de mediocre", expresó Modelo en su momento de replica.

Al final los miembros de la Furia Roja, Mónica Lee y Jean Modelo pudieron arreglar la situación tensa que tuvieron y dejaron claro en las redes sociales que no hay diferencias entre ellos.