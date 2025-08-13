Conoce lo que puede hacer la cámara del nuevo Galaxy Z Fold7.

El Galaxy Z Fold7 incorpora la cámara más avanzada de la serie, ofreciendo una experiencia fotográfica de otro nivel que transforma la manera en que capturas, editas y compartes contenido. Por primera vez en la serie Z Fold, integra un sensor principal de ultra alta resolución de 200 MP y un potente procesador personalizado, el Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

Con el nuevo ProVisual Engine de próxima generación, que integra más de 160 tecnologías de imagen impulsadas por IA, el Galaxy Z Fold7 combina tecnología de cámara insignia con procesamiento inteligente y un diseño plegable versátil.

Desde videos nocturnos llenos de vida hasta tomas amplias con lente ultra gran angular, este es el Fold más delgado y ligero hasta ahora, diseñado para seguir el ritmo de tu creatividad.

Galaxy Z Fold7: Diseño I Samsung

Sensor de 200 MP: Nitidez superior en cada toma

Samsung-Mobile-Galaxy-Z-Fold7-Facts-Figures-Ultra-Camera-200MP-AI-ProVisual-Engine_main2-Final El sensor de 200 MP garantiza la captura de todos los detalles. Cortsía

En el corazón del sistema de cámara del Galaxy Z Fold7 se encuentra su lente gran angular de 200 MP, la misma que equipa el Galaxy S25 Ultra, el sensor de mayor resolución en la historia de la serie Fold. Captura cada matiz de la escena, desde las texturas de la ropa en tus vacaciones hasta los diseños en la espuma de tu café.

Tomas hasta 44% más brillantes y con 4x más detalle que el Galaxy Z Fold6, garantizando imágenes vívidas, texturizadas y listas para compartir.

Mantiene la calidad de imagen con zoom óptico de 1x a 2x, permitiendo recortes sin pérdida de detalle.

Velocidad de obturación hasta 7 veces más rápida, ideal para capturar momentos importantes con nitidez, gracias al procesamiento mejorado.

¿Quieres resaltar los detalles de una joya o una obra de arte? La lente ultra gran angular de 12 MP ahora permite fotografía macro con nitidez y profundidad excepcionales. Estas lentes tienen poca profundidad de campo, lo que puede afectar el enfoque en primeros planos. Para solucionarlo, el Galaxy Z Fold7 utiliza Dual Camera Depth Calibration, que combina datos de ambas lentes para ofrecer un enfoque preciso al cambiar entre cámaras.

Selfies amplias con todos en el encuadre

Samsung-Mobile-Galaxy-Z-Fold7-Facts-Figures-Ultra-Camera-200MP-AI-ProVisual-Engine_main3 Toma selfies de grupos grandes con facilidad usando la cámara frontal de 100 grados. Cortesía

Conseguir que todos salgan en el encuadre ya no significa estirar el brazo hasta el límite o pedir al grupo que retroceda. La cámara frontal mejorada de 100° capta más de la escena para que todos quepan fácilmente en la toma.

Las fotos de la cámara frontal son un 25% más amplias y 2,5 veces más nítidas en Galaxy Z Fold7 en comparación con su predecesor.

Cuando los rostros están cerca de los bordes, la cámara utiliza Wide Distortion Correction para ajustar automáticamente las proporciones y reducir la distorsión. Esto ayuda a que todos parezcan más naturales, incluso en tomas amplias.

Los sujetos de las fotos tienen una textura y un tono de piel más naturales gracias a los ajustes del tono de piel controlados por IA y optimizados para la experiencia selfie.

El procesamiento HDR mejorado para retratos da prioridad al sujeto para obtener una representación más realista.

También puedes personalizar aún más las fotos con filtros controlados por IA, adaptándolos a tu estilo preferido. La IA entrenada en más de 5.000 imágenes de películas analógicas reales analiza con precisión el contraste, la saturación y la temperatura del color para crear filtros que combinan la estética natural con la expresión artística.

Ilumina las tomas nocturnas con el motor ProVisual de nueva generación

nuevo samsung-fotonocturna Di adiós a los vídeos nocturnos granulados y borrosos con Galaxy Z Fold7. Cortesía

Galaxy Z Fold7 brilla de verdad cuando oscurece, gracias al ProVisual Engine de nueva generación potenciado por IA que procesa las imágenes más rápido y optimiza cada escena.

Ahora puedes grabar la energía de un concierto nocturno o una salida nocturna acompanhado de amigos con una claridad asombrosa. Al analizar el movimiento y la luz en tiempo real, Galaxy Z Fold7 reduce el ruido con mayor eficacia y ofrece resultados nítidos, incluso en condiciones difíciles de poca luz.

Las funciones de Nightography mejoradas utilizan un filtro espaciotemporal avanzado para minimizar el ruido mediante la comparación del movimiento fotograma a fotograma y el análisis de los datos de píxeles dentro de cada fotograma. El resultado es un metraje nocturno más nítido y texturizado que conserva la luz natural y los detalles.

Los vídeos reciben un impulso adicional con la introducción de la grabación avanzada de vídeo HDR de 10 bits.

Tus grabaciones obtienen una representación del color más profunda, con un contraste 4 veces más rico y un rango dinámico más vibrante que las grabaciones estándar de 8 bits.

Galaxy Z Fold7 utiliza el HLG², lo que garantiza una amplia compatibilidad con las pantallas y televisores de uso cotidiano.

Para los creadores que deseen más flexibilidad en la postproducción, también admite la grabación de vídeo LOG.

Utiliza el códec HEVC³ de 10 bits para una compresión avanzada y libertad de edición. Los creadores pueden ajustar su gradación de color y estilo para que coincida con su visión con Samsung LUT directamente desde Galaxy Z Fold7.

Tu estudio de edición portátil

nuevo samsung - Galaxy Z Fold7 Perfecciona tus fotos en un instante con Generative Edit. Cortesía

Con Galaxy Z Fold7, no hay necesidad de esperar a volver a tu escritorio para editar. Es tu propio estudio creativo portátil donde puedes editar contenido con precisión en la gran pantalla. Tanto si necesitas borrar la charla de fondo de una ruidosa escena en una cafetería como eliminar a los transeúntes de tu selfie, las funciones potenciadas por IA hacen que todo el proceso sea fluido para que puedas producir contenido de calidad profesional.

La Edición Generativa mejorada, impulsada por un modelo de IA refinado y un procesamiento rápido avanzado, ofrece ahora una tasa de generación errónea 18 veces reducida y una disonancia de texturas 4 veces mejorada, lo que le ayuda a eliminar sin esfuerzo objetos no deseados, ajustar ángulos y rellenar fondos. Esto asegura que cada imagen sea pulida y profesional.

Sugerir borrados con las capacidades de comprensión de la escena de Galaxy AI sugiere de forma proactiva ediciones como la eliminación de transeúntes u otras distracciones para tomas impecables.

La edición lado a lado te permite comparar fácilmente las versiones original y editada de tus fotos en tiempo real para editarlas rápidamente sobre la marcha.

Con la mejora de Portrait Studio ahora impulsado por la ingeniería avanzada AI pronta, amantes de las mascotas y los entusiastas del retrato por igual pueden refinar sus imágenes, la captura de expresiones vibrantes y perfiles llamativos.

Despliega tu creatividad

La cámara y las herramientas de edición de última generación del Galaxy Z Fold7 hacen que crear contenido de alta calidad sea más sencillo, rápido e intuitivo que nunca. Más que un simple plegable, Galaxy Z Fold7 es tu asistente creativo que lleva tu arte a nuevos límites.