Canelo Álvarez vuelve al ring el 12 de septiembre en Arabia Saudita, aún sin rival

Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene fecha y sede para su regreso al boxeo profesional: será el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita. Sin embargo, el anuncio del evento llegó con una gran incógnita, ya que no se confirmó el nombre de su rival, lo que ha generado expectativa y especulación en el mundo del boxeo.

La confirmación fue realizada por Turki Alalshikh, una de las figuras clave del boxeo internacional, quien adelantó que la velada se desarrollará bajo el concepto promocional de “México contra el mundo”, una idea que sugiere que el oponente del mexicano será un peleador extranjero, aunque sin revelar detalles concretos.

Primer evento de Canelo Promotions

Este combate marcará además un hito en la carrera del tapatío, ya que será el primer evento organizado bajo su propia promotora, Canelo Promotions, un paso que refuerza su control sobre su carrera dentro y fuera del ring.

Álvarez no pelea desde septiembre de 2025, cuando sufrió una derrota ante el estadounidense Terence Crawford. Tras ese combate, Crawford anunció su retiro, lo que descartó cualquier posibilidad de una revancha.

Para el duelo de septiembre, se espera que algún cinturón esté en juego, aunque no se ha definido la división exacta ni el campeonato involucrado, otro elemento que mantiene la expectativa alrededor del evento.

Posibles rivales en el radar

Entre los nombres que más suenan como posibles oponentes aparece el británico Hamzah Sheeraz, contendiente del peso mediano. Alalshikh ha hablado públicamente sobre él y considera que merece una gran oportunidad en 2026.

El perfil de Sheeraz encaja con el concepto internacional del evento y con la narrativa de México contra el mundo, pero hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del equipo de Canelo.