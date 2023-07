Las declaraciones de los jugadores panameños ante la victoria vs. USA

Luego de culminar el partido con una impresionante tanda de penales entre la selección de Panamá vs. USA en las semifinales de la Copa Oro 2023 , las declaraciones de los protagonistas de los ganadores no se hicieron esperar, en la noche del miércoles 12 de julio.

"Creo que el profe me dio la confianza para dar lo mejor de mi. Tenía que estar preparado porque en cualquier momento me podía tocar. Y bueno, creo que hoy se me dieron las cosas", fueron las palabras del joven jugador, 'Colocho', quien no solo realizó una labor extraordinaria en el torneo Maurice Revello, donde ganaron este año en Francia, sino, anotó el gol válido que marcó Panamá en el tiempo extra.

Por otro lado, el 'Kuty', arquero que impidió en dos ocasiones la entrada de balones estadounidenses al fondo de la portería en los decisivos penales, dijo sentirse muy contento por el logro de llegar a finales.

"Nosotros mentalizados en nuestro juego (...) sabíamos que lo teníamos que hacer y pudimos responder dentro del campo, que es lo importante".

Waterman, quien llegó a reforzar el juego panameño en el minuto 72', comentó: "Nosotros sabemos. Estábamos preparados para lo que sea como venimos siendo. Dios primero, ojalá que se nos dé (ganar la Copa Oro)".

Al golear en los penaltis al portero Matt Tuner, Waterman hizo un gesto de silencio, al mirar a las gradas de USA "Estaba el abucheo y la presión (...) Para que se silenciarán un poco", expresó entre risas, acerca de qué lo motivó a hacerlo, al ser entrevistado.

El 'Coco', quien ha sido considerado como uno de los mejores de la competición y fue el que oficializó el triunfo, destacó que sabía precisamente dónde anotar. "Al grupo le dije que la iba a meter. Iba convencido". "Fue una sensación muy buena cuando uno está totalmente convencido. Nunca dudé en ningún momento", declaró Carrasquilla.

Panamá mantiene la mirada firme al trofeo de la Copa Oro 2023, en una final que jugará contra el equipo de México, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, el domingo 16 de julio.