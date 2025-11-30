Panamá Deportes -  30 de noviembre de 2025 - 08:29

Plaza Amador campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer al Alianza

Plaza Amador derrotó 2-0 al Alianza y se coronó campeón del Torneo Clausura 2025 en el Rommel Fernández. Goles de J. Sánchez y J. Murillo definieron la final.

Plaza Amador se corona campeón del Torneo Clausura 2025 

Plaza Amador se corona campeón del Torneo Clausura 2025 

@LPFpanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Club Deportivo Plaza Amador volvió a levantar gloria al proclamarse campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras imponerse 2-0 al Alianza FC en una vibrante final disputada en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los goles del triunfo llegaron por intermedio de J. Sánchez y J. Murillo, quienes marcaron en momentos clave del partido para sentenciar el título y desatar la celebración de la afición placina.

Plaza Amador se corona campeón tras vencer 2-0 al Alianza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1994938598982897668&partner=&hide_thread=false

Plaza Amador mostró orden, intensidad y efectividad durante los 90 minutos, controlando los tiempos del encuentro y neutralizando los intentos del Alianza, que buscaba sorprender y quedarse con el trofeo.

Con esta victoria, los placinos suman un nuevo campeonato a su historia y revalidan su figura como uno de los clubes más tradicionales y competitivos del fútbol panameño.

La final, correspondiente a la Gran Final del Clausura 2025, se disputó ante un coloso Rommel Fernández lleno de emoción, cánticos y un ambiente digno de una final del balompié nacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Plaza Amador vs. Alianza: fecha, hora y dónde ver la final de la LPF

Thomas Christiansen proyecta un Panamá protagonista en el Mundial de 2026

Panamá gana histórica plata en Campeonato Centroamericano de Patinaje 2025

Recomendadas

Más Noticias