Plaza Amador campeón del Torneo Clausura 2025 tras vencer al Alianza

El Club Deportivo Plaza Amador volvió a levantar gloria al proclamarse campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras imponerse 2-0 al Alianza FC en una vibrante final disputada en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los goles del triunfo llegaron por intermedio de J. Sánchez y J. Murillo, quienes marcaron en momentos clave del partido para sentenciar el título y desatar la celebración de la afición placina.

Plaza Amador mostró orden, intensidad y efectividad durante los 90 minutos, controlando los tiempos del encuentro y neutralizando los intentos del Alianza, que buscaba sorprender y quedarse con el trofeo.

Con esta victoria, los placinos suman un nuevo campeonato a su historia y revalidan su figura como uno de los clubes más tradicionales y competitivos del fútbol panameño.

La final, correspondiente a la Gran Final del Clausura 2025, se disputó ante un coloso Rommel Fernández lleno de emoción, cánticos y un ambiente digno de una final del balompié nacional.