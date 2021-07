Anuel AA y Jhay Cortez en All Star Celebrity Softball Game

Ya se realizó el juego de All Star Celebrity Softball Game (a cinco entradas) previo al HR Derby en la semana del All Star Game 2021. El evento se tuvo lugar en el Coors Field, estadio de béisbol ubicado en la ciudad de Denver, Colorado, hogar de los Rockies, equipo de la MLB. Celebridades como Anuel AA y Jhay Cortez se hicieron presentes, además de el Alfa y Residente entre los artistas del género urbano.

También participaron, The Miz, ex estrella de la WWE, el actor Anthony Mackie, jugador de la NFL Von Miller de los Denver broncos , la estrella de la NBA Will Barton de los Denver Nuggets y Jorge Masvidal, luchador de la UFC. Además de famosos de las redes sociales como Noah Beck y Blake Gray, así como con JoJo Siwa. Los ex jugadores de la MLB CC Sabathia, Hunter Pence, Larry Walker y Vinny Castilla también participaron en el juego.