Está es la razón por la que Karol G no quiere saber de Ozuna.

¿Por qué Karol G no le habla a Ozuna?

En un live, a través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Se preparó, explicó que fue lo que sucedió con su colega Karol G.

"Karol me regañó una vez que subí un preview, me regañó, me sentí regañado, lloré, sufrí, y no lo sacamos. Me regañó Karol, me dijo de todo: ‘Mucho oso por estar subiendo los preview’", dijo Ozuna en su live, en su cuenta de Instagram.

Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía, yo creo que eso no le gustó a ella, se molestó conmigo, no me habla, pero yo la amo Creo que ella tenía sus planes y sus cosas y yo no lo sabía, yo creo que eso no le gustó a ella, se molestó conmigo, no me habla, pero yo la amo

Expresó el cantante puertorriqueño, revelando lo que pasó.