Mira la pirámide de Chakatín del sorteo miercolito del 20 de agosto de 2025

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 20 de agosto, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Mira la Pirámide de Chakatín 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¡Ya están aquí! Lo que muchos esperaban ya está aquí, porque lo que se necesita es dinero y por esa razón ya se revelaron los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito 20 de agosto de 2025.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5, 1, 6 y 7

¿Qué números le gustan a Chakatin para el sorteo miercolito del 20 de agosto de 2025?

A Chakatín para este sorteo le gustan mucho los números: 65, 66, 67 y 71. ¿A ti cuáles te gustan?

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 20 de agosto 2025?

image

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al miercolito del 20 de agosto se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 20 de agosto 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

