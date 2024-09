Rosalía anuncia el lanzamiento de su próxima colaboración con Ralphie Choo

Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La Motomami anteriormente ya había anticipado un pequeño fragmento de lo que podría ser el nuevo tema.

"Tú y yo perdíos, entre amapolas / Tus ojos relucen, son dos pistolas / Las lenguas se abrazan, ya no están solas / En la memoria me has disparao", canta en un audio que ha compartido con los seguidores de su canal en WhatsApp.

Embed - LA ROSALIA on Instagram: "25/9 OMEGA" View this post on Instagram A post shared by LA ROSALIA (@rosalia.vt)

Rosalía sigue pisando fuerte en su carrera artística

En las últimas semanas, la cantante española ha vuelto a estar en el foco de atención gracias a su colaboración con la surcoreana Lisa en la canción New Woman, que ya ha superado los 135 millones de reproducciones. Este tema es su primer material inédito desde su colaboración con Björk en noviembre de 2023 en el tema Oral.

La reciente publicación de un fragmento musical en su canal de WhatsApp se suma al enigmático adelanto que compartió días atrás en su perfil de Instagram, donde hizo alusión a la letra "omega", la última del alfabeto griego.

Se rumorea que este podría ser un elemento central en su próximo proyecto musical, tal como lo fue el símbolo de la mariposa para Motomami, su último álbum lanzado en 2022. Este disco no solo ganó el Grammy al Mejor Álbum Alternativo o Rock Latino, sino que también recibió cuatro Latin Grammy, incluyendo el prestigioso premio a Álbum del Año.