Sandra Sandoval cuenta cómo quedó sin cena en Paris

Ayer mientras estaba terminando el paseo por el Rio Sena, contó con mucho humor que en el paquete de turismo que agarró decía que al final le iban a dar cena pero que fue todo lo contrario.

Cuando yo compré los boletos para pasear en el bus y en la lancha decía que incluía cena y bueno cuando llegue al rio pregunté donde van a dar la cena, pero el señor me dijo que no había cena, pero ella convencida que había comprado con cena incluida le mostró las pruebas pero este la dejó en seco cuando le dijo sí, esto es Rio Sena.

Sandra expresó que no pega una en París, pero que la está pasando muy bien con sus seres amados.