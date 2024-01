Tekashi 6ix9ine le otorgan libertad en República Dominicana

Tekashi 6ix9ine le otorgan libertad

La juez Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, le otorgó liberta a Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, además deberá pagar una multa de 30 mil pesos dominicanos, lo que equivale a $510 dólares, tiene impedimento de salida del país, presentación periódica cada mes, charlas de conductas y orden de protección para sus víctimas.

El Ministerio Público acusa al rapero de ser una persona extremadamente violenta y que esta conducta le ha generado antecedentes en Estados Unidos, sin embargo ya la decisión fue emitida por la jueza.

Yailin La Más Viral fue pieza clave para su libertad

Yailin siempre estuvo pendiente de su pareja, a pesar de que según su madre ella era víctima del rapero.

El testimonio de la intérprete de Narcisista fue pieza clave para que Tekashi 6ix9ine logrará salir de prisión.

Según declaró un abogado de Daniel Hernandez, "Yailin dijo claramente yo no soy víctima y ni mi mamá no me representa, yo no soy menor de edad. Él no me hizo nada a mí, aquí lo que hay es un montaje".