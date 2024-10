Marruecos afirma que considera "inaceptable" la partición del Sáhara Occidental.

Mistura ya habló de esta posibilidad en abril durante una visita a Marruecos, que la rechazó juzgando que "estas ideas son totalmente inaceptables", recordó Bourita el lunes en una conferencia de prensa después de reunirse con su homólogo estonio, Margus Tsahkna.

El ministro también recordó que ya en 2022 Marruecos rechazó esa idea cuando el entonces enviado de la ONU al Sáhara Occidental, James Becker, la mencionó "a propuesta de Argelia".

"Marruecos no está negociando su Sáhara, no está negociando su soberanía sobre el Sáhara y no está negociando su integridad nacional", dijo Bourita.

La cuestión del Sáhara Occidental, una antigua colonia española considerada un "territorio no autónomo" por la ONU, lleva enfrentando desde hace medio siglo a Marruecos con los independentistas saharauis del Frente Polisario, apoyados por Argel.

Marruecos, que controla casi el 80% de este territorio, propone desde 2007 un plan de autonomía bajo su soberanía.

El Frente Polisario exige por su parte un referéndum de autodeterminación bajo los auspicios de la ONU, previsto cuando se firmó un alto el fuego, en 1991, pero que nunca se hizo realidad.