Rescatan a 23 mineros atrapados en mina de oro en Antioquia

Con aplausos y abrazos de familiares y compañeros, este miércoles fueron rescatados los 23 mineros que permanecieron atrapados desde hace dos días en un yacimiento de oro en Segovia, Antioquia, Colombia.

Uno a uno, los trabajadores emergieron del socavón de 80 metros de profundidad, sonrientes y con botellas de agua en mano, según videos difundidos por la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Los 23 mineros que estaban atrapados desde hace dos días en un yacimiento de oro en Colombia fueron rescatados este miércoles en medio de aplausos de sus compañeros y familiares reunidos en la superficie.



Con botellas de agua y sonrientes, los trabajadores fueron saliendo uno a…

“¡Vamos, vamos, tú puedes!”, se escuchaba mientras ascendían sostenidos por una cuerda, hasta encontrarse con sus seres queridos en la superficie. Durante el encierro, los mineros recibieron alimentos, agua y oxígeno, además de comunicarse con familiares y rescatistas mediante un teléfono fijo instalado dentro de la mina.

El rescate fue posible tras 48 horas de operaciones ininterrumpidas en la mina La Reliquia, operada por una empresa local en nombre de la canadiense Aris Mining Corporation. El accidente se originó el lunes por un derrumbe a 15 metros del socavón.

La angustia de familiares y amigos, que permanecieron en vigilia durante las jornadas de rescate, se transformó en alivio al verlos salir sanos y salvos. “Queda el recuerdo del desespero, pero también la alegría del reencuentro”, expresó un funcionario local.

FUENTE: AFP