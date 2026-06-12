Mundial 2026: partidos para este sábado 13 de junio

El Mundial 2026 continúa este sábado 13 de junio con una cartelera de cuatro partidos que prometen emociones para los aficionados al fútbol.
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Más tarde, a las 5:00 p.m., será el turno de Brasil y Marruecos, uno de los partidos más llamativos del día. Los aficionados en Panamá podrán seguir este encuentro a través de RPC y Telemetro.
La actividad continuará a las 8:00 p.m. con el enfrentamiento entre Haití y Escocia, mientras que la jornada cerrará a las 11:00 p.m. con el partido entre Australia y Turquía.
Mundial 2026: partidos del sábado 13 de junio (hora de Panamá)
- Catar vs. Suiza – 2:00 p.m.
- Brasil vs. Marruecos – 5:00 p.m. (RPC y Telemetro)
- Haití vs. Escocia – 8:00 p.m.
- Australia vs. Turquía – 11:00 p.m.