Mundial 2026: partidos para este sábado 13 de junio

El Mundial 2026 continúa este sábado 13 de junio con una cartelera de cuatro partidos que prometen emociones para los aficionados al fútbol.

La jornada arrancará con el duelo entre Catar y Suiza a las 2:00 p.m., en un encuentro donde ambas selecciones buscarán sumar sus primeros puntos en la competencia.

Puede leer: Mundial 2026: resultados de los partidos del jueves 11 de junio

Más tarde, a las 5:00 p.m., será el turno de Brasil y Marruecos, uno de los partidos más llamativos del día. Los aficionados en Panamá podrán seguir este encuentro a través de RPC y Telemetro.

La actividad continuará a las 8:00 p.m. con el enfrentamiento entre Haití y Escocia, mientras que la jornada cerrará a las 11:00 p.m. con el partido entre Australia y Turquía.

Mundial 2026: partidos del sábado 13 de junio (hora de Panamá)

Catar vs. Suiza – 2:00 p.m.

Brasil vs. Marruecos – 5:00 p.m. (RPC y Telemetro)

Haití vs. Escocia – 8:00 p.m.

Australia vs. Turquía – 11:00 p.m.