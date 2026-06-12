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Mundial 2026 Mundial 2026 -  12 de junio de 2026 - 15:03

Mundial 2026: partidos para este sábado 13 de junio

La Copa Mundial 2026 continúa este sábado 13 de junio con una jornada intensa, donde se disputaran cuatro partidos.

Mundial 2026 calendario de partidos para el sabado 13. 

Mundial 2026 calendario de partidos para el sabado 13. 

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María Hernández
Por María Hernández

El Mundial 2026 continúa este sábado 13 de junio con una cartelera de cuatro partidos que prometen emociones para los aficionados al fútbol.

La jornada arrancará con el duelo entre Catar y Suiza a las 2:00 p.m., en un encuentro donde ambas selecciones buscarán sumar sus primeros puntos en la competencia.

Puede leer: Mundial 2026: resultados de los partidos del jueves 11 de junio

Más tarde, a las 5:00 p.m., será el turno de Brasil y Marruecos, uno de los partidos más llamativos del día. Los aficionados en Panamá podrán seguir este encuentro a través de RPC y Telemetro.

La actividad continuará a las 8:00 p.m. con el enfrentamiento entre Haití y Escocia, mientras que la jornada cerrará a las 11:00 p.m. con el partido entre Australia y Turquía.

Mundial 2026: partidos del sábado 13 de junio (hora de Panamá)

  • Catar vs. Suiza – 2:00 p.m.
  • Brasil vs. Marruecos – 5:00 p.m. (RPC y Telemetro)
  • Haití vs. Escocia – 8:00 p.m.
  • Australia vs. Turquía – 11:00 p.m.
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