Odalis Núñez • 8 Jun 2020 - 07:48 PM

El Ministerio de Salud (Minsa), informó este lunes que actualmente cuenta con 200 mil mascarillas, en paralelo ordenó la compra de más de 100 mil mascarillas tipo N-95 y se comprarán 500 mil más.

La entidad Reiteró a la población la importancia del uso correcto de las mascarillas y los distintos tipos, como herramienta para evitar el contagio del COVID-19.

De acuerdo con la Resolución N° 1420 emitida el 1 de junio, se ordena el uso obligatorio de mascarillas o barbijos a nacionales y extranjeros, para circular en todo el territorio, por lo cual las autoridades de salud focalizan esfuerzos a través de campañas de promoción y la adquisición de insumos para la seguridad de la población y el personal médico en el país.

La Dra. Liliane Valdés, del comité de bioseguridad del Minsa explicó que el respirador N95 es de uso exclusivo para los profesionales de la salud y aquellos que se encuentran en mayor riesgo de enfermarse.

Panamá estableció el uso obligatorio de mascarillas en todo el territorio nacional, para prevenir la propagación del COVID-19.

La mascarilla quirúrgica existen de varios tipos las elásticas y las de tiras, “deben de colocarse con especial cuidado, la parte de color hacia afuera y la parte blanca hacia dentro”. Otro tipo son las de tela recomendadas para la población en general, con mínimo dos capas de tela y amarres especiales a nivel de la cabeza y nariz.

Explicó que deben cubrir desde la nariz hasta la boca y de ser desechables, botarlas correctamente en un basurero.

Instaron además a seguir implementando las medidas como el distanciamiento físico y el lavado constante de manos las cuales son armas eficientes para erradicar el COVID-19.

El Minsa también dirigió su campaña al cuidado de los menores de edad y de los adultos mayores, ya que representan un sector vulnerable de la población frente al COVID-19, es por ello por lo que el uso correcto de la mascarilla tanto en los niños, como en adultos mayores evitará el contagio del virus.

Recomiendan el lavado constante de manos, el uso de gel alcoholado, el distanciamiento de dos metros, si va a toser o estornudar en caso tal que se quite la mascarilla usar el codo o ante brazo, trate de no tocar superficies que puedan estar contaminadas, no llevársela ni tocarse la cara, los ojos ni la boca para evitar contagios.