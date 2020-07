Odalis Núñez • 23 Jul 2020 - 07:52 PM

El ministro de Salud de Panamá Luis Francisco Sucre informó que se está evaluando cuál es la situación en las diferentes morgues del país y las estrategias que se están siguiendo según lo planteado por las autoridades sanitarias, con el fin de no llegar al límite de su capacidad.

Esto, luego que el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá (Imelcf), José Vicente Pachar, manifestó que varias morgues judiciales están a punto de colapsar.

Publicidad

“Se encargó a un Dr. Patólogo para que se ponga en contacto con todos los municipios y evaluar cual es la situación, ... .y también verificar con las empresas que están incinerando para poder darles procesos a la incineración de estos cuerpos”.

Sucre en conferencia de prensa señaló que tienen reportes de fallecidos por COVID sin reclamar por familiares, “el Ministerio de Salud o los diferentes hospitales no podemos proceder con la incineración de los cuerpos mientras los familiares no lo reclamen y no se completen los trámites pertinentes”.

Sostuvo que han estado en contacto con los hospitales y municipios para tomar acciones con respecto a “la acumulación de los cuerpos".

Actualmente al borde del colapso se encuentran las morgues judiciales que se ubican en la ciudad capital, en el corregimiento de Ancón; en Panamá Oeste, en La Chorrera y en la provincia de Colón.