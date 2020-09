Nimay González • 23 Sep 2020 - 02:56 PM

La Alcaldía del distrito de San Miguelito deberá entregar al diputado Juan Diego Vásquez información relacionada con los fondos que han sido utilizados durante la pandemia de la COVID-19.

El alcalde de San Miguelito deberá entregar la información requerida en un habeas data presentado por el diputado @JDVasquezGut.

Esto incluye datos de planillas, gastos, transferencias a juntas comunales, y fondos usados durante la pandemia.

Vásquez informó este miércoles que así lo señala el Tribunal Superior, luego de haber concedido un recurso de habeas data presentado por él luego de que esta entidad se negó a facilitarle la información solicitada, la cual incluye además datos de planillas, gastos y transferencias a las Juntas Comunales.

“El Tribunal Superior ha coincidido en el 95% de los casos de unos habeas data presentados por mi persona, para buscar información de la Alcaldía de San Miguelito y de las Juntas Comunales, que sean entregadas a mi persona. Pensarán algunos y han querido decir que es que yo quiero atacar a los representantes y a la Alcaldía, cuando en esas Juntas Comunales hay representantes independientes, PRD, Molirena, Cambio Democrático, y a todos se les ha presentado habeas data porque ninguno quiso dar la información”, manifestó el parlamentario.

Detalló que estas entidades se negaron a dar la información a pesar de que la misma fue solicitada mediante notas muy corteses.

“No hubo respuesta, inclusive se habla de que hubo un pacto a lo interno del Consejo Municipal para no darme respuesta, aunque hubo una representante, la de Arnulfo Arias que si la dio, por lo que yo al resto tuve, pasados 30 y hasta 60 días calendarios, que meter la acción que todos tenemos y que invito para que la gente cuando no les respondan metan su habeas data, porque tenemos que hacerles saber a los funcionarios que la plata no es de ellos y que pedir información de esa plata no es meternos con ellos porque la plata no es de ellos, en pandemia sobre todo hay que rendir cuentas”, enfatizó.

Añadió que el objetivo de solicitar esta información es el de fiscalizar el uso de los fondos, con mayor razón ahora que por motivo de la pandemia no están pasando por el control ciudadano requerido.

“En estos momentos de pandemia donde las Juntas Comunales están manejando remanentes dineros de la descentralización que usualmente deben pasar por un control ciudadano que ahora mismo no están pasando por ese control ciudadano por obvias razones, los vecinos de la comunidad que a veces se quejan que si el dinero llega, que si no llega, que si alcanza, que si no alcanza, y no lo ven, obviamente nosotros como autoridad que tristemente no tenemos dinero para poder resolver esas realidades porque no es nuestra función, tenemos que fiscalizar y observar que el dinero que sí está puesto allí para que se use se use bien”, recalcó Vásquez.