Teiga Castrellón • 10 Dic 2020 - 10:37 AM

La directora de la Región de Salud de San Miguelito, Yaritzel Ríos indicó que ante el aumento de casos de COVID-19 en Panamá cada día más personas asisten a los hisopados express para practicarse la prueba y esto hace que las filas sean extensas, por lo que recomienda tener mucha paciencia.

Publicidad

"Hemos visto que las filas son largas no solo en los centros de hisopados express, sino que también en los centros de salud donde llegan gran cantidad de personas, por lo que es muy importante que las personas tengan algo de paciencia, ya que a veces se desesperan porque no quieren formar filas, pero definitivamente hay que tener paciencia para poder saber si tienen el COVID-19 o no", indicó Ríos.

Tan solo en el hisopado express de la Gran Estación por día se realizan unas 200 pruebas para detectar el virus, según adelantó la doctora.

La doctora señaló que el aumento de los casos ha hecho que el trabajo de trazabilidad se refuerce, así como la práctica de pruebas, pero también destacó que en algunos casos por el contagio que ha sufrido el personal de salud o la cuarentena que han tenido que guardar algunos de estos ante el contagio que han sufrido sus familiares o personas cercanas, el tiempo de respuesta del equipo médico se ha visto afectado.

Incluso la doctora Yaritzel ya es parte de la cifra de recuperados de coronavirus, ya que tan solo la semana pasada fue dada de alta del confinamiento tras dar positiva al virus. Tras esta situación Ríos indicó que los síntomas fueron leve, pero recalcó que es primordial que apenas se sientan éstos la persona deba confinarse para evitar contagiar a otros.

Finalmente la directora de salud de San Miguelito confirmó que en este sector los casos han aumentado en ciertos corregimientos, hay más de 2 mil casos activos, lo que ha hecho que el trabajo en buscar más contagios se haya duplicado para el equipo sanitario que dirige.